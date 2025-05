Polizei Paderborn

POL-PB: Flucht mit Pkw endet mit mehreren Strafanzeigen

Paderborn (ots)

(mn)Ein 25jähriger Mann leistete sich in den späten Abendstunden am Dienstag eine kurze Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Diese hatte zunächst versucht den Mann im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der B64 gegen 23:37 Uhr anzuhalten. Der Fahrzeugführer missachtete mit seinem VW Polo daraufhin die Anhaltezeichen. In einem Wohngebiet rund um den Enzianweg verunfallte er jedoch rückwärts mit einem Straßenbaum beim Wenden, nachdem er zuvor mit völlig überhöhter Geschwindigkeit durch die teilweise sehr engen Straßen gefahren war. Auch nachdem er daraufhin angesprochen wurde, flüchtete er weiter. Hierbei beschädigte er auch noch einen weiteren Pkw und gefährdete die einschreitenden Beamten. Auf der weiteren Fahrt ließ er aus seinem Fahrzeug insgesamt 4 Mitfahrerinnen aussteigen. Die jungen Frauen waren 13, 15, 16 und 18 Jahre alt. Der Fahrer, der nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte, konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden, nachdem er sein beschädigtes Fahrzeug in einer nahgelegenen Tiefgarage abgestellt hatte und weiter zu Fuß geflüchtet war. Bei Ihm bestand der Verdacht, seinen Pkw zusätzlich auch noch unter Einfluss berauschender Mittel geführt zu haben. Daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen. In dem Pkw führte der Mann ohne die erforderliche Erlaubnis eine Schreckschusswaffe mit. Weiter fanden die Beamten im Fahrzeug ein Messer und einen Schlagstock sowie Cannabis vor. Die 18jährige Mitfahrerin hatte sich durch den Unfall verletzt und musste mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zwei der drei weiteren Mitfahrerinnen wurden als Vermisste gesucht und mussten zu ihren Erziehungsberechtigten zurückgeführt werden. Gegen den Fahrer wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sein Pkw wurde samt Inhalt sichergestellt. In die Unfallaufnahme wurde ein Unfallaufnahmeteam eingebunden.

