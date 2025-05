POL-PB: Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

Paderborn-Dahl (ots) - (mh) In Paderborn-Dahl ist ein unbekannter Täter zwischen Donnerstag, 15. Mai, 18.30 Uhr, und Freitag, 16. Mai, 11.00 Uhr, in einen Tennisclub am Grundsteinheimer Weg eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Der unbekannte Täter zerstörte eine Tür, um in das Vereinsheim zu gelangen. Er durchsuchte die Räumlichkeiten und verschwand im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen ...

