POL-PB: Diebe stehlen Pedelecs

Paderborn (ots) - (md) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 21. Mai stürzte gegen 00.05 Uhr ein 23-Jähriger mit seinem E-Scooter auf dem Frankfurter Weg in Paderborn. Der junge Mann war auf dem Frankfurter Weg in Richtung Bahnhofstraße mit dem Scooter unterwegs, als er unerwartet, nach eigener Aussage aufgrund einer Unebenheit, stürzte. Dabei verletzte er sich und kam zur Behandlung mit dem Rettungswagen in einer Paderborner Klinik. Da die Polizei Paderborn ...

