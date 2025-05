POL-WAF: Warendorf. Scheibe eingeworfen - Lebensmittel gestohlen

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen zwischen Samstag, 17.5.2025, 13.00 Uhr und Montag, 7.20 Uhr in einen Landmaschinenhandel in Ennigerloh, Up'n Kiwitt ein. Angaben zum Diebesgut sind noch nicht bekannt. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: ...

