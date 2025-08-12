PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tödlicher Badeunfall an der Großen Blies

Ludwigshafen (ots)

Am Nachmittag des 12.08.2025 wurde gegen 14:55 Uhr die Polizei informiert, dass am Badesee an der Großen Blies ein Schwimmer leblos im Wasser treiben würde. In der Folge lief eine groß angelegte Suchaktion an. Hierbei waren neben der Polizei auch die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen im Einsatz. Schließlich konnte der 57-jährige Schwimmer gegen 15:15 Uhr leblos aus dem Wasser geborgen werden. Eine sofort eingeleitete Reanimation verlief ergebnislos. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen wurde ein Badeverbot ausgesprochen, das in Kürze wieder aufgehoben wird. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise auf eine Straftat ergaben sich bislang nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Schulte, Führungszentrale

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

