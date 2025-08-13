Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung am PKW - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (11.08.2025), im Zeitraum zwischen 10:20 und 10:50 Uhr, kam es in der Schwedlerstraße (nahe Einmündung Kopernikusstraße) zur Sachbeschädigung an einem geparkten Auto. Unbekannte beschädigten beide Außenspiegel und schlugen ein Autofenster ein.

Haben Sie etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell