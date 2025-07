Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Räuberischer Diebstahl im Discounter

Nordhausen (ots)

Am Montagnachmittag betrat ein 31-Jähriger einen Lebensmitteldiscounter in der Halleschen Straße in der Absicht waren ohne zu bezahlen aus dem Markt zu bringen. Hierbei wurde er jedoch durch Marktmitarbeiter angesprochen, nachdem er die Waren in seinem Rucksack verstaute. Der Ertappte setzte sich zur Wehr um im Besitz des Beutegutes zu bleiben und stieß eine Mitarbeiterin zur Seite. Anschließend entfernte sich der Mann in Richtung Stadtzentrum. Wenige Minutenspäter konnte er durch Beamte des Inspektionsdienstes erkannt und gestellt werden. Diese führen nun Ermittlungen gegen den 31-jährigen bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Mann wegen des Verdachtes des räuberischen Diebstahls.

