Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizisten Angegriffen - Polizeieinsatz in Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen (ots)

Am Montagabend wurde der Polizeiinspektion Kyffhäuser ein verhaltensauffälliger Mann in der Steinbrückstraße gemeldet. Der 45-Jährige hatte hier Anwohner mit dem Vorhalten eines gefährlichen Gegenstands bedroht. Bei Eintreffen der Polizeibeamten klärten diese zunächst aus, was am Ereignisort geschehen war, ehe sie den bereits in seiner Wohnung eingetroffenen Mann aufsuchten. Nach dem Öffnen der Tür attackierte er die Polizisten, verletzte sie jedoch nicht. Aufgrund der des tätlichen Angriffes auf die Polizeivollzugsbeamten und dem augenscheinlichen Einfluss berauschender Mittel erfolgte eine Blutprobenentnahme bei dem 45-Jährigen in einem Klinikum. Anschließend wurden der Mann die Rechtsfolgen weiteren Fehlverhaltens erläutert. Er gab zu verstehen sich sozialadäquat verhalten zu wollen.

