LPI-NDH: Pyrotechnische Erzeugnisse verursachten Sachschäden - Zeugen gesucht!

Breitenbach (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Sonntag, 09.30 Uhr, bis Montag, 10 Uhr, Gemüse aus einer Kleingartenanlage An der Kuhle. Betroffen von dem Diebstahl waren insgesamt sechs Parzellen. Es entstand ein Gesamtbeuteschaden von etwa 300 Euro. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden. Aktenzeichen: 0181900 Rückfragen bitte an: ...

mehr