LPI-NDH: Beete geplündert

Faulungen (ots) - Mit einem elektronischen Spielgerät befuhr am Montag, gegen 17.30 Uhr, ein Jugendlicher die Kreisstraße 501 aus Faulungen kommend in Richtung Lengenfeld/Stein. Circa auf Mitte der Strecke stürzte der 14-Jährige aufgrund einer Fehlbedienung des Elektro-Rollers. In der Folge verletzte sich der Jugendliche schwer und musste in das nächstgelegene Krankenhaus transportiert werden. Rückfragen bitte an: ...

