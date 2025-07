LPI-NDH: Jugendlicher nach Sturz leicht verletzt

Nordhausen (ots) - An insgesamt drei Garagen in der Herweghstraße machten sich bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Montag zu schaffen. Den Unbekannten gelang es zwei der Garagen zu öffnen, wobei sich in keiner von beiden Gegenstände befanden, die des Stehlens wert gewesen wären. Somit flüchteten der oder die Täter ohne Beutegut in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 600 Euro. ...

