LPI-NDH: Kollision im Kreisverkehr - Eine Person verletzt

Bad Frankenhausen (ots) - Unbekannte drangen im Schachtweg gewaltsam in Aufbewahrungscontainer ein. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag 15 Uhr und Sonntag 12 Uhr. In dem Container lagerten diverse persönliche Gegenstände. Was die Diebe hieraus erbeuteten konnte bislang nicht eindeutig geklärt werden. Hinweise zur Tat werden bei der Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 entgegengenommen. Aktenzeichen: 0180868 Rückfragen bitte an: Thüringer ...

