LPI-NDH: Verkehrskontrolle mit Folgen

Effelder (ots) - In der Zeit von Samstag 11.30 Uhr bis Montag 06.15 Uhr brachen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Kindertagesstätte in Effelder ein. In der Augustusstraße drangen die Einbrecher nach dem Zerstören einer Fensterscheibe in die Räumlichkeiten der Kita vor. Dort durchsuchten sie Büroräume und Schränke nach Wertgegenständen. Hierbei konnte sie einen dreistelligen Betrag an Bargeld erbeuten. ...

