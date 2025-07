Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe erbeuten Geldbörse aus Fahrzeug

Körner (ots)

In der Zeit von Samstag 12 Uhr bis Sonntag 09.10 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in einen Mazda ein, der in der Thomas-Müntzer-Straße parkte. Aus dem Fahrzeuginneren wurde eine Geldbörse samt Inhalt entwendet. Durch das gewaltsame Eindringen in das Fahrzeug entstanden erhebliche Beschädigungen.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und suchen nun nach Zeugen der Tat, die zudem angaben zu den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0180590

