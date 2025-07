LPI-NDH: Topflappen ruft Einsatzkräfte auf den Plan

Mühlhausen (ots) - Als eine Autofahrerin am Sonntag beabsichtigte von einem Grundstück in der Straße Untermarkt in den fließenden Verkehr einzufahren, kam es zur Kollision mit einem Scooter-Fahrer. Gegen 11.30 Uhr bewegte sich der Mann entgegen der Fahrrichtung auf dem Fußweg. Der Fahrer des Elektrokleinstfahrzeugs wurde in Folge der Kollision leicht verletzt und medizinisch behandelt. Rückfragen bitte an: ...

mehr