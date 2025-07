LPI-NDH: Nach Kollision mit einem Baum geflüchtet

Krimderode (ots) - An einem abgeparkten Auto in der Freiheitsstraße machten sich unbekannte Täter im Zeitraum von Freitag, 16 Uhr, bis Sonntag, 11.30 Uhr zu schaffen. Der oder die Täter beschädigten das Stoffdach des Cabrios und entwendeten aus dem Fahrzeuginnern das Radio. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden. Aktenzeichen: 0180642 Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

