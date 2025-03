Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Einhandmesser und Schreckschusswaffe beschlagnahmt

Görlitz (ots)

Am gestrigen Nachmittag wurde ein polnischer Reisender angehalten, der mit einem Einhandmesser über die Autobahnkontrollstelle bei Görlitz nach Deutschland einreisen wollte. Das Messer befand sich zum Zeitpunkt der Kontrolle zugriffsbereit im Seitenfach der Fahrertür. Der 27-Jährige wird nun mit einem Bußgeldbescheid zu rechnen haben. Das Einhandmesser wurde sichergestellt.

Mit einer Schreckschusswaffe im Fahrzeug war am Abend ein 22-jähriger Deutscher unterwegs. Der Mann wurde in Görlitz von einer Streife der Bundespolizei angehalten und kontrolliert. In einem Staufach im Fußraum hinter dem Beifahrersitz wurde die Schreckschusswaffe aufgefunden. Der 22-Jährige gab an, dass es sich um seine Waffe handelt. Im Besitz eines Waffenscheins war er nicht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Waffe wurde sichergestellt.

