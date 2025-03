Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Haftbefehle vollstreckt

Görlitz (ots)

Am Dienstag, den 25. März 2025, nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Polen (41) und einen Deutschen (39) fest. Der 41-Jährige Pole wurde in der Einreisekontrollstelle auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße festgestellt. Der Mann wurde von der Staatsanwaltschaft Dresden Außenstelle Gutenbergstraße mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht. Im Juli 2024 war er vom Amtsgericht Dresden wegen Kennzeichenmissbrauchs zu einer Geldstrafe in Höhe von 1300,00 Euro verurteilt worden. Vor Ort beglich er seine Schulden und reiste weiter. Am Nachmittag wurde der 39-jährige Deutsche auf der Stadtbrücke Görlitz kontrolliert. Gegen ihn lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Deggendorf vor. Er hatte noch eine Geldbuße in Höhe von 30,00 Euro (plus 38,00 Euro Kosten des Verfahrens) offen. Der Betroffene beglich seine Schulden und durfte weiterreisen.

