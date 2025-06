Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher in Supermarkt-Filiale sitzt in Untersuchungshaft

Mönchengladbach (ots)

Dank aufmerksamer Zeugen hat die Polizei Mönchengladbach am Montag, 16. Juni, einen 39-Jährigen vorläufig festgenommen, der um kurz nach Mitternacht in einen Supermarkt an der Hofstraße in Hardterbroich-Pesch eingebrochen ist. Der Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft.

Vier Zeugen (20, 20, 21 und 22 Jahre alt) beobachteten um kurz nach Mitternacht im Vorbeifahren aus ihrem Auto heraus, dass der optische Alarm der Supermarkt-Filiale ausgelöst hatte. Sie sahen einen Mann aus dem Gebäude laufen, folgten ihm und alarmierten die Polizei. Als der Tatverdächtige über einen Zaun sprang und auf einen Balkon kletterte, um über Garagendächer an der Benderstraße zu flüchten, verloren die Zeugen den 39-Jährigen aus den Augen.

Mittlerweile waren aber auch Anwohner aufmerksam geworden und unterstützten die Polizei. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann schlussendlich vor einer Garage an der Benderstraße fest.

In der Nähe lag die mutmaßliche Tatbeute: eine Tüte des Discounters gefüllt mit diversen Zigaretten-Schachteln. Die Beamten beschlagnahmten die Zigarette und brachten den polizeibekannten Mann zur Polizeiwache.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach prüfte die Polizei mögliche Haftgründe gegen den Tatverdächtigen. Da welche vorlagen, führten die Ermittler den Mann am Montagmittag einer Haftrichterin vor. Diese ordnete Untersuchungshaft an. (km)

