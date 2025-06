Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Rollerfahrer (32) flüchtet vor der Polizei

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 14. Juni, gegen 18.40 Uhr hat sich ein 32-jähriger Rollerfahrer in Rheydt einer Verkehrskontrolle durch die Polizei entzogen.

Aufgefallen war der Roller den Polizeibeamten im Bereich Wilhelm-Schiffer-Ring / Bachstraße. Noch bevor sie den Mann dazu auffordern konnten, anzuhalten, flüchtete dieser in Richtung Bahnhofstraße und weiter in Richtung Marienplatz bis hin zur Friedhofstraße. Dort verloren die Beamten den Sichtkontakt. Einsatzkräfte in der Nähe konnten kurz darauf die Verfolgung wieder aufnehmen und den Mann schließlich an der Mühlenstraße in einem Innenhof stellen.

Während der Verfolgungsfahrt verstieß der 32-Jährige gegen zahlreiche Verkehrsregeln. Er fuhr mehrere Male entgegengesetzt der Fahrtrichtung, ignorierte eine rote Ampel und flüchtete nach der Kollision mit einem parkenden Auto. Des Weiteren gefährdete er durch seine Fahrweise diverse Fußgänger in dem zu der Zeit stark frequentierten Innenstadtbereich. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand.

Ein Vortest auf Alkohol verlief positiv. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Daraufhin wurden ihm auf der Polizeiwache zwei Blutproben entnommen.

Der Fahrer war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs und der Roller war nicht versichert. Daneben muss sich der 32-Jährige nun wegen Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung verantworten. (sts)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell