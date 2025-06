Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche in Mehrfamilienhäuser

Mönchengladbach (ots)

Am Wochenende haben sich bislang Unbekannte Zutritt zu Wohnungen in Mehrfamilienhäusern verschafft.

Zwischen Freitag, 13. Juni, 23 Uhr und Sonntag, 21.30 Uhr hebelten sie die Balkontür einer Wohnung an der Reitbahnstraße auf. Nach aktuellem Ermittlungsstand durchsuchten sie zwar die Räumlichkeiten, entwendeten aber nichts.

Am Samstag, 14. Juni, brachen Unbekannte zwischen 15 und 18 Uhr in eine Wohnung an der Schillerstraße ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten einen Autoschlüssel. Mit diesem öffneten sie den in der Nähe der Anschrift geparkten blauen Toyota Aygo und fuhren in unbekannte Richtung davon.

Die Polizei Mönchengladbach bittet in beiden Fällen Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

