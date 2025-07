Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zahlreiche Verkehrssünder ertappt

Nägelstedt (ots)

Beamte der Landespolizeiinspektion Nordhausen richteten am Sonntag an der Bundesstraße 176, am Abzweig Nägelstedt, eine Geschwindigkeitskontrollstelle ein. Von den durchlaufenden Fahrzeugen hielten sich etwa 20 Prozent nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Von knapp 200 Fahrzeugen wurden Blitzerfotos angefertigt. Jeder zweite von ihnen überschritt die Höchstgeschwindigkeit derart, dass sie ein Bußgeld erwartet. Sieben Verkehrsteilnehmer werden in den Folgemonaten die Fahrerlaubnis abgeben müssen. Unrühmlicher Spitzenreiter ist der Fahrer eines Opel, der die Kontrollstelle trotz erlaubten 70 km/h mit 137 km/h passierte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell