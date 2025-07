Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Kindertagesstätte

Effelder (ots)

In der Zeit von Samstag 11.30 Uhr bis Montag 06.15 Uhr brachen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Kindertagesstätte in Effelder ein. In der Augustusstraße drangen die Einbrecher nach dem Zerstören einer Fensterscheibe in die Räumlichkeiten der Kita vor. Dort durchsuchten sie Büroräume und Schränke nach Wertgegenständen. Hierbei konnte sie einen dreistelligen Betrag an Bargeld erbeuten. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld kamen am Montagmorgen zum Einsatz und suchten nach Spuren. Weiter werden Zeugen gesucht, die Hinweise zur Tat oder den handelnden Tätern machen können. Sie werden gebeten sich bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0181100

