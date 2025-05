Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrschülerin verursachte Unfall

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ascherhütte: Eine Fahrschülerin verunfallte am Montagvormittag auf der Landesstraße zwischen Hermsdorf und Schöngleina. Bei der Überlandfahrt, bei der sie mit einem Motorrad vor dem Fahrlehrer fuhr, kam sie in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stürzte. Die 24-jährige Verunfallte ist anschließend mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Für die Unfallaufnahme wurde die Straße kurzzeitig halbseitig gesperrt. Warum sie plötzlich von der Straße abkam, muss nun weiter ermittelt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell