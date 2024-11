Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach a.d.Fils - Einbrecher muss draußen bleiben

An einer stabilen Tür scheiterte ein Einbrecher am Montag in Ebersbach.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen 20.30 Uhr und 21 Uhr war ein Einbrecher in der Eberhardstraße unterwegs. Dort hatte er es auf die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses abgesehen. Der Unbekannte scheiterte wohl mit seinem Werkzeug an der stabilen Tür und musste draußen bleiben. Die Polizei Uhingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Schaden an der Tür schätzen die Ermittler auf 100 Euro.

++++2251017 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

