Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl, Unfälle und eingeschlagene Scheibe

Aalen (ots)

Aalen: Diebstahl von Handy und Reisepass

Am Mittwoch schlief ein 37-Jähriger Mann am Bahnhof in Aalen gegen 21:30 Uhr ein. Als er gegen 22:10 Uhr wieder aufwachte, bemerkte er das Fehlen seines Mobiltelefons sowie seines Reisepasses. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein-oder Ausparken beschädigte ein Unbekannter am Samstag im Parkhaus Reichstädter Markt in der Friedrichstraße zwischen 11:50 Uhr und 13 Uhr einen Mercedes. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Abtsgmünd: PKW beschädigt

Am Dienstag wurde zwischen 18:10 Uhr und 22 Uhr in Rötenbach ein Seat vermutlich beim Ein-oder Ausparken von einem unbekannten Fahrzeug mit der Anhängerkupplung beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Kind an Fußgängerüberweg angefahren-Zeugenaufruf

Am Dienstag wurde eine 8-Jährige gegen 15:30 Uhr beim Überqueren eines Fußgängerüberweges in der Schloßsteige von einem bislang unbekannten PKW-Fahrer erfasst. Anschließend entfernte sich der Fahrer ohne sich um das leicht verletzte Mädchen zu kümmern. Der Mann wird als etwa 50-55 Jahre alt und mit kurzen Haaren beschrieben. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen hellen Ford gehandelt haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrzeug oder zur Identität des Fahrers machen können, sich unter Telefon 07961/9300 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unzureichend gegen Wegrollen gesichert

Am Mittwoch stellte ein 51-Jähriger seinen Lieferwagen in der Schwarzwaldstraße ab. Hierbei sicherte er das Fahrzeug nicht richtig, sodass es gegen einen dort geparkten Fiat rollte. Hierbei entstand ein Schaden von Höhe von rund 9000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Scheibe eingeschlagen

An einem Daimler, welcher auf einem Parkplatz in der Bürgerstraße abgestellt war, wurde am Mittwoch in der Zeit von 8 Uhr bis 16:35 Uhr von einem Unbekannten die Scheibe mutwillig eingeschlagen. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell