Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auffahrunfall

Aalen (ots)

B 29, Weinstadt - Beutelsbach: Auffahrunfall

Am Mittwoch gegen 16:45 Uhr befuhr eine 26-Jährige die B 29 vom Teiler in Richtung Aalen mit ihrem PKW Ford. Kurz vor der Anschlussstelle Weinstadt - Beutelsbach musste sie wegen des stockenden Verkehrs stark abbremsen, was der hinter ihr fahrende 54-jährige Lenker eines PKW VW offenbar zu spät erkannte. Der 54-Jährige fuhr auf den Ford der 26-Jährigen auf, wodurch sich dieser um 180 Grad drehte und gegen die Mittelschutzplanke stieß. Ein auf der linken Fahrspur fahrender 44-Jähriger konnte mit seinem PKW Mercedes Benz nicht mehr ausweichen und kollidierte ebenfalls mit dem Ford. Bei dem Unfall erlitten der 54- und die 26-Jährige jeweils leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 30.000 Euro. Zu dem Unfall war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften ausgerückt, da es sich bei dem VW um ein Elektroauto handelt, welches nach dem Unfall zu rauchen anfing. Letztlich kam es jedoch zu keinem Brandausbruch. Die Unfallstelle war um 19:15 Uhr geräumt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Beseitigung der Unfallfahrzeuge musste der Verkehr in Richtung Aalen über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden, was zu erheblichen Beeinträchtigungen geführt hatte.

