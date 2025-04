Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall und Vandalismus

Aalen (ots)

Gschwend/Mittelbronn: Pkw-Fahrer schwer verletzt

Am Mittwoch gegen 09:35 Uhr befuhr ein 70-jähriger Renault-Fahrer die L1080 von Mittelbronn in Richtung Seifertshofen. Hierbei kam dieser aus bislang ungeklärter Ursache kurz nach der Abzweigung Ruppertshofen alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Infolgedessen überschlug sich der Pkw und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Renault-Lenker wurde teilweise im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Kräfte der Feuerwehr Gschwend/Frickenhofen befreit werden. Der Mann wurde aufgrund seiner Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 5 Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort. Die L1080 musste zur Bergung und Unfallaufnahme für ca. 3 Stunden voll gesperrt werden.

Waldstetten/Bronnforst: Sachbeschädigung

Am Mittwoch gegen 07:00 Uhr wurde festgestellt, dass eine Sitzbank eines öffentlichen Grillplatzes mutwillig beschädigt wurde. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Telefonnummer 07171 42454 entgegen.

