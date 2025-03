POL-PDMT: Pressesofortmeldung der Polizeiinspektion Hachenburg vom 23.03.2025

Bad Marienberg (ots) - Am Samstag, 22.03.2025, 19:47 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge einen Personenkraftwagen, der mit hoher Geschwindigkeit über den Parkplatz beim Skaterpark an der Kirburger Straße in Bad Marienberg fuhr und dann gegen ein Verkehrszeichen stieß. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den verursachten Schaden an dem Schild, sondern schaltete sofort seine Beleuchtung aus, um unerkannt flüchten ...

