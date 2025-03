Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg - Verkehrsunfallflucht am Skaterpark

Bad Marienberg (ots)

Am Samstag, 22.03.2025, 19:47 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge einen Personenkraftwagen, der mit hoher Geschwindigkeit über den Parkplatz beim Skaterpark an der Kirburger Straße in Bad Marienberg fuhr und dann gegen ein Verkehrszeichen stieß. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den verursachten Schaden an dem Schild, sondern schaltete sofort seine Beleuchtung aus, um unerkannt flüchten zu können. Das dunkle Auto (ungefähr wie ein Ford Focus) fuhr in unbekannte Richtung weg. Hinweise zu dem Verursacher bitte an die Polizei Hachenburg, 02662 95580.

