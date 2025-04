Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Unfall mit Personenschaden nach gefährlichem Überholmanöver

Wallhausen (ots)

Am Morgen des 07.04.2025 kommt es gegen 08:20 Uhr auf der L239 zwischen Wallhausen und Gutenberg zu einem Verkehrsunfall mit glimpflichen Ausgang. Eine 56-jährige Fahrzeugführerin eines SUV (Rover Defender) und eine 31-jährige Fahrzeugführerin eines Chrysler Cruiser durchquerten gemeinsam hintereinander zunächst die Ortschaft Wallhausen und fuhren hierbei in Richtung Gutenberg. Kurz nach dem Ortschild Wallhausen setzte die vorausfahrende 56-jährige zum Abbiegevorgang in einen nach links abgehenden Feldweg an. Die dahinterfahrende 31-jährige realisierte dies aus ungeklärten Gründen nicht und scherte zum Überholen nach links aus. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Die 56-jährige Fahrzeugführerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es dürfte ein Schaden von ca. 15.000EUR entstanden sein.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Kreuznach zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell