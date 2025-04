POL-PDKH: Girls-& Boysday bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots) - Am Donnerstag, den 03.04.2025, befährt gegen 22:20 Uhr ein 55-jähriger Golf Fahrer die Hochstraße in Bad Kreuznach in Richtung Rüdesheim. Aufgrund erheblicher Alkoholisierung kommt der Fahrer auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert dort mit einem Ampelmast. Glücklicherweise entsteht weder am Ampelmast noch am Fahrzeug ein größerer Schaden. Zeugen die den Unfall ...

