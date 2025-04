Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Kind mit Fahrrad gestürzt, Gegen Kieskübel gefahren

Aalen (ots)

Leutenbach: Kind mit Fahrrad gestürzt und schwer verletzt

Am Mittwoch, gegen 10:45 Uhr fuhr ein 12-jähriger Junge mit seinem Fahrrad die Richard-Wagner-Straße in Richtung Rathausplatz. Offenbar aufgrund von nicht funktionierenden Bremsen prallte der 12-Jährige ungebremst gegen eine Hauswand und zog sich schwere Verletzungen zu. Das Kind wurde mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma mit dem Rettungshubschrauber in ein Stuttgarter Krankenhaus geflogen. Der 12-Jährige trug keinen Fahrradhelm.

Murrhardt: Unfall - Ablenkung durch Autoradio

Am Mittwochmorgen, gegen 06:00 Uhr war ein 44-jähriger durch die Bedienung seines Autoradios so abgelenkt, dass er in der Fritz-Schweizer-Straße mit seinem Skoda nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf einem Firmengrundstück mit mehreren Kieskübeln kollidierte. Er blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

