Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Diebstahl aus Pkw, Fahrraddiebstahl und Kies verloren

Aalen (ots)

Crailsheim: Spiegelstreifer auf der Autobahn

Am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr befuhr ein 55-jähriger Lkw-Fahrer die A6 in Fahrtrichtung Nürnberg auf dem rechten Fahrstreifen. Im Baustellenbereich wurde er von einem Wohnmobil überholt. Dieses streifte während des Überholvorgangs den Seitenspiegel des Lkw und fuhr anschließend ohne anzuhalten weiter. Am Lkw des 55-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt die Verkehrspolizei Kirchberg an der Jagst unter 07904 94260 entgegen.

Crailsheim: Diebstahl aus Pkw

Ein Dieb öffnete auf bislang unbekannte Art zwischen Dienstagabend 19:30 Uhr und Mittwochmorgen 05:45 Uhr einen in der Reinthalerstraße geparkten Pkw und entwendete aus diesem Bargeld in dreistelliger Höhe und eine Kontokarte sowie ein Brillenetui. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Crailsheim: Fahrrad entwendet

Im Zeitraum zwischen Dienstag 11:50 Uhr und Mittwoch 6:50 Uhr wurde aus einem unverschlossenen Anbau in der Fröbelstraße ein Fahrrad der Marke Raleigh entwendet. Personen, welche etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Satteldorf: Pkw vs. E-Scooter

Am Mittwoch gegen 14:05 Uhr fuhr eine 27-jährige VW-Fahrerin auf der Satteldorfer Hauptstraße, als sie beim Abbiegen in die Neidenfelser Straße eine 20-jährige E-Scooter-Fahrerin übersah und mit dieser kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurde die 20-Jährige leicht verletzt.

Satteldorf: Kies auf Fahrbahn - Fußgängerin verletzt

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu einem Fahrzeug, das am Montag zwischen 13:00 und 13:30 Uhr beim Abbiegen von der Satteldorfer Hauptstraße in Richtung Industriestraße Kies verloren hat. Dabei verteilte sich der Kies auf der Fahrbahn sowie dem Gehweg, wodurch eine Fußgängerin verletzt wurde und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Hinweise zu dem bislang unbekannten Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell