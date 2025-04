Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Automatenaufbruch, Einbruch in Gaststätte

Aalen (ots)

Kernen: Unfall - zu weit links gefahren

Am Mittwoch gegen 13:45 Uhr befuhr eine 20-jährige Smart-Fahrerin die Hauptstraße. Aus unbekannten Gründen geriet sie dabei mit ihrem Fahrzeug zu weit nach links und schädigte dabei den entgegenkommenden Audi einer 57-Jährigen. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 7.000 Euro.

Kernen: Unfall - Radfahrer übersehen

Am Mittwoch, gegen 23:15 Uhr wollte ein 70-jähriger Ford-Fahrer von der Karlstraße nach rechts auf einen Supermarkt-Parkplatz einbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Radfahrer und kollidierte mit dem 55-Jährigen. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

Backnang: Automat aufgebrochen

Am Mittwoch gegen 13:15 Uhr hebelten unbekannte Täter einen Boxautomaten auf und entwendeten daraus etwa 300 Euro Münzgeld. Der Automat war in der Stuttgarter Straße aufgestellt. An diesem entstand zudem Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.

Waiblingen: Unfall mit Leichtverletzten

Am frühen Mittwochnachmittag befuhr der 67- jähriger Dacia Fahrer die B14 in Fahrtrichtung Stuttgart. Als er sich auf Höhe der Anschlussstelle Waiblingen-Süd befand, kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Sowohl der Fahrzeuglenker wie auch sein 19- jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

Welzheim: Einbruch in Gaststätte

Zwischen Montagmittag, 13:35 Uhr und Mittwochmittag, 14:55 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster einer Gaststätte in der Rudersberger Straße auf. Nach erfolgtem Zutritt durch das aufgehebelte Fenster wurde im Innenraum ein Geldspielautomat aufgebrochen und Bargeld entwendet. Ein genauer Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Die Polizei in Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 07181-2040 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell