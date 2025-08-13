Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Drogenbeeinflusster Autofahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (12.08.2025), gegen 14:20 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Autofahrer die Rheinallee in Richtung Lagerhausstraße, als er die Kontrolle über sein Auto verlor und dabei ein am rechten Fahrbahnrand parkendes Auto streifte. Dadurch wurde es in ein Gebüsch geschoben. Der 48-Jährige wurde leicht verletzt und später in ein Krankenhaus gebracht. Bei einer Kontrolle stellten die Polizeikräfte Hinweise auf einen zurückliegenden Drogenkonsum fest. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin. Deshalb wurde eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf circa 11.000 Euro.

