Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Auto aufgebrochen + Unfallflucht am Bahnhof - VW gesucht + Radler gestreift und davongefahren

Gießen (ots)

Langgöns: Auto aufgebrochen

Im Rottweg versuchte ein Unbekannter einen Opel aufzubrechen. Zwischen Dienstag (8.4.), 23.30 Uhr und Mittwoch, 5.30 Uhr machte sich der Dieb an dem am Straßenrand geparkten Mokka zu schaffen. Nachdem der Kriminelle die Tür des Autos gewaltsam geöffnet hatte, durchsuchte er das Auto. Nach derzeitigen Erkenntnissen nahm er nichts mit. Am Auto blieb ein erheblicher Sachschaden von mehreren Tausend Euro zurück.

Die Ermittler fragen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Unfallflucht am Bahnhof - VW gesucht

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Dienstagabend (8.4.) eine Unfallflucht am Bahnhof. Ein VW-Fahrer fuhr demnach gegen 21 Uhr im Bereich der Kurzzeitparkplätze (in Höhe der Bahnhofstraße 95) gegen einen weiteren, dort geparkten VW. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Die Zeugin hinterließ einen Zettel am angefahrenen Fahrzeug und informierte die Polizei. Der mutmaßliche Unfallverursacher ist mittlerweile durch die Polizei ermittelt worden. Bislang hat sich der Verantwortliche des beschädigten VWs weder bei der Zeugin, noch bei der Polizei gemeldet. Es handelte sich um einen hellen VW, ggf. SUV, das Kennzeichen ist nicht bekannt.

Die Unfallfluchtermittler bitten den unbekannten Besitzer des hellen VW, ebenso wie weitere Zeugen der Unfallflucht, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Laubach: Radler gestreift und davongefahren

Um die Mittagszeit fuhr ein 67-Jähriger Radler bereits am Mittwoch den 2. April durch den Dörrenbergweg. Der Mann radelte Richtung Ortsausgang den Berg hinauf, als ihn ein entgegenkommender schwarzer PKW streifte. Der Fahrer des Wagens hielt noch kurz an und rief dem Mann auf dem Rennrad etwas zu. Dann entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und ließ den Radfahrer mit leichten Verletzungen am Ellenbogen zurück. Die Polizei sucht den Fahrer des schwarzen PKW. Es sollen sich auch weitere Personen an der Unfallstelle aufgehalten haben, die als Zeugen in Frage kommen. Hinweise nimmt die Polizei Grünberg unter Tel.: 06401/ 9143-0 entgegen. (CW)

Corina Weisbrod, Pressesprecherin

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell