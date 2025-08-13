PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPRP: Nach Einbruch Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Sachschaden in fünfstelliger Höhe entstand am Dienstagmittag (12.08.2025, 13:40 Uhr - 16:00 Uhr) bei einem Wohnungseinbruch in der Otgartstraße/Ellerstadter Straße. Die Hauseigentümer störten einen unbekannten Dieb offenbar bei der Tat, als sie am Nachmittag nach Hause kamen. Der Mann flüchtete zunächst zu Fuß und anschließend in einem weißen Kleinwagen. Auch intensive Suchmaßnahmen führten nicht zu seiner Ergreifung. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu Tat, Täter oder dem gesuchten Fahrzeug abgeben können, um Mithilfe.

Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 30-35 Jahre, trug ein weißes Shirt. Das weiße Auto, in dem er entkam, hatte vermutlich ein deutsches Kennzeichen und fuhr in Richtung Gronauer Straße davon.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Katrin Trüller
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

