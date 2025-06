Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallbeteiligter Radfahrer gesucht

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Wallstraße;

Unfallzeit: 05.06.2025, 17.10 Uhr;

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer gekommen ist es am Donnerstagnachmittag in Ahaus. Der 46-jährige Autofahrer aus Ahaus hatte gegen 17.10 Uhr die Wallstraße in Richtung einer Tiefgarage befahren. Verkehrsbedingt hielt der Fahrer an der Ein- und Ausfahrt der Garage. Dabei ereignete sich eine Kollision mit einem Kind auf einem Fahrrad. Der Junge fuhr mit seinem Rad aus der Tiefgarage heraus und übersah das wartende Fahrzeug. Er war in Begleitung eines weiteren Kindes. Nach einem kurzen Wortwechsel entfernte sich das etwa 8 - 10 Jahre alte Kind in Richtung Coesfelder Straße. Im Nachhinein wurde ein Schaden am Auto festgestellt. Der Junge konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 1,40 bis 1,45 Meter groß, kurze schwarze krause Haare. Er fuhr auf einem schwarzen BMX-Rad mit einer grasgrünen Mittelstange. Die weibliche Begleitung war etwa 12 bis 13 Jahre alt, hatte schwarze, schulterlange Dreadlocks und war ebenfalls auf einem Fahrrad unterwegs. Die Polizei bittet die Eltern, unter Tel. (02561) 9260 mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus Kontakt aufzunehmen. (sb)

