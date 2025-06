Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Terminzettel mit Warnbotschaften

Kreis Borken (ots)

"Mit mir nicht!" Unübersehbar warnt die Botschaft auf dem handlichen kleinen Zettel vor Betrügern: "Achtung, Enkeltrick!" Sie erreicht ihre Empfänger auf ungewöhnlichem Weg - beim Friseurbesuch.

In den Betrieben der Friseur-Innungen im Kreis Borken gibt es jetzt ganz besondere Terminzettel. Auf diesen informiert die Kreispolizeibehörde über aktuelle Maschen von Betrügern. Gemeinsam haben Vertreter der Polizei, des Handwerks und des Sponsoringpartners die Aktion am Donnerstag, 05.06.2025, in Ahaus öffentlich vorgestellt.

"Es ist wichtig, die Menschen zu erreichen und sie über diese Form der Kriminalität aufzuklären", unterstrich Landrat Dr. Kai Zwicker als Leiter der Kreispolizeibehörde Borken: "Ich freue mich deshalb sehr darüber, dass das Friseurhandwerk mitmacht." Ob Schockanruf oder Enkeltrick, WhatsApp-Betrug oder "Falscher Polizist" - das Phänomen derartiger Betrugsversuche berührt viele Menschen, erläuterte Leitender Polizeidirektor Paul Albers: "Vorbeugung kann zahlreiche unterschiedliche Wege nutzen. Der Terminzettel ist etwas, das bewusst in analoger Form informiert." Gerade die Zielgruppe der älteren Menschen lasse sich so gezielt ansprechen, so der Abteilungsleiter Polizei.

"Für uns war es selbstverständlich, dass wir mitmachen", berichtete Jens Huchthausen, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Borken: "Über unser Netzwerk haben wir die Möglichkeit, alle angeschlossenen Betriebe mit den Terminzetteln zu versorgen. Wir unterstützen diese Aktion der Polizei sehr gerne." Das bekräftigten auch Friseurmeisterin Sabine Etzrodt-Clermont, Obermeisterin der für den nördlichen Kreis Borken zuständigen Friseur-Innung Ahaus, und Claudia Rouel, stellvertretende Obermeisterin der Friseur-Innung Westmünsterland im südlichen Teil des Kreises Borken. Die gängigen Betrugsmaschen seien auch im Kundengespräch immer wieder Thema. "Eine Mitarbeiterin hat bei einem Kundentermin sogar mitbekommen, wie ein Anrufer sich als Polizist ausgab", berichtet Sabine Etzrodt-Clermont. Ihre Kollegin sei energisch eingeschritten, da der Anruf die betroffene Seniorin stark verunsichert habe.

Genau dieses Überraschungsmoment ist typisch, weiß Dietmar Brüning vom Team der Kriminalprävention der Kreispolizeibehörde Borken: "Die Täter wollen die Opfer emotional überrumpeln." Davor könne Aufklärung wirkungsvoll schützen. Die Idee der Terminzettel stamme ursprünglich von der Polizei im niedersächsischen Lüneburg. In Nordrhein-Westfalen hatte dies die Kreispolizeibehörde des Rheinisch-Bergischen Kreises aufgegriffen und die Polizei in Borken wurde so ihrerseits auf das vielversprechende Format aufmerksam. "Der Gedanke dahinter lautet: Wer einen Terminzettel bekommt, bewahrt ihn auf und wird so immer wieder davon angesprochen."

Der Kampf gegen Betrugsversuche bleibt eine Daueraufgabe, weiß auch Wolfgang Niehues, Bereichsdirektor der Sparkasse Westmünsterland, die diese Aktion als Sponsoringpartner unterstützt: "Wir schulen und informieren unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fortlaufend, um sie im Umgang mit Kunden für verdächtige Vorgänge zu sensibilisieren." Er hatte auch noch einen ganz praktischen Tipp mitgebracht: "Wir empfehlen, ein Familienpasswort zu vereinbaren. Wer das beim Anruf im Zweifelsfall nicht nennen kann, ist sicherlich nicht das Familienmitglied, für das er sich ausgibt." (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell