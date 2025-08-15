Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (14.08.2025, gegen 12:20 Uhr), kontrollierten Polizeikräfte der Polizei Ludwigshafen einen 18-jährigen Autofahrer in der Wittelsbachstraße, weil er beim Fahren ein Handy nutzte. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten Hinweise auf einen zurückliegenden Drogenkonsum fest. Ein Drogentest reagierte positiv auf THC. Der Mann wurde auf eine Polizeidienststelle gebracht, wo ihm anschließend eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Auto darf er zunächst nicht mehr führen, bis er wieder nüchtern ist.

Am Freitag (15.08.2025, gegen 0:10 Uhr), kontrollierten Polizeibeamte einen 64-jährigen Autofahrerin der Saaralandstraße, weil er Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle fiel den Beamten unmittelbar Atemalkoholgeruch auf, daher wurde dem Fahrer ein Atemalkoholtest angeboten. Der 64-Jährige war jedoch nicht in der Lage diesen durchzuführen, daher wurde ihm anschließend auf einer Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der Autoschlüssel zunächst sichergestellt.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell