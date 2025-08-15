PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (14.08.2025, gegen 12:20 Uhr), kontrollierten Polizeikräfte der Polizei Ludwigshafen einen 18-jährigen Autofahrer in der Wittelsbachstraße, weil er beim Fahren ein Handy nutzte. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten Hinweise auf einen zurückliegenden Drogenkonsum fest. Ein Drogentest reagierte positiv auf THC. Der Mann wurde auf eine Polizeidienststelle gebracht, wo ihm anschließend eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Auto darf er zunächst nicht mehr führen, bis er wieder nüchtern ist.

Am Freitag (15.08.2025, gegen 0:10 Uhr), kontrollierten Polizeibeamte einen 64-jährigen Autofahrerin der Saaralandstraße, weil er Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle fiel den Beamten unmittelbar Atemalkoholgeruch auf, daher wurde dem Fahrer ein Atemalkoholtest angeboten. Der 64-Jährige war jedoch nicht in der Lage diesen durchzuführen, daher wurde ihm anschließend auf einer Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der Autoschlüssel zunächst sichergestellt.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Darija Jung
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 15:33

    POL-PPRP: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochabend (13.08.2025), gegen 22 Uhr, war ein 20-jähriger Autofahrer auf der Stifterstraße von der Saarlandstraße kommend unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Ludwig-Börne-Straße warfen bislang unbekannte Jugendliche eine Laterne vom Fahrbahnrand auf die Frontscheibe des Autos. Im Anschluss flüchteten sie zu Fuß in unbekannte ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 15:32

    POL-PPRP: Betrunken und unter Drogeneinfluss geflüchtet

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (14.08.2025), gegen 00:40 Uhr, wollten Polizeikräfte in der Bruchwiesenstraße einen 23-jährigen Motorrollerfahrer kontrollieren, da dieser ohne Helm unterwegs war. Bei Erblicken des Polizeifahrzeuges flüchtete der 23-Jährige in Richtung Rheingönheim. An der Einmündung der Wattstraße in den Limburgerhofweg änderte der 23-Jährige unvermittelt die Fahrtrichtung und kollidierte mit ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 14:12

    POL-PPRP: Nach Einbruch Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Sachschaden in fünfstelliger Höhe entstand am Dienstagmittag (12.08.2025, 13:40 Uhr - 16:00 Uhr) bei einem Wohnungseinbruch in der Otgartstraße/Ellerstadter Straße. Die Hauseigentümer störten einen unbekannten Dieb offenbar bei der Tat, als sie am Nachmittag nach Hause kamen. Der Mann flüchtete zunächst zu Fuß und anschließend in einem weißen Kleinwagen. Auch intensive Suchmaßnahmen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren