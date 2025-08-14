PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochabend (13.08.2025), gegen 22 Uhr, war ein 20-jähriger Autofahrer auf der Stifterstraße von der Saarlandstraße kommend unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Ludwig-Börne-Straße warfen bislang unbekannte Jugendliche eine Laterne vom Fahrbahnrand auf die Frontscheibe des Autos. Im Anschluss flüchteten sie zu Fuß in unbekannte Richtung. Einer der Jugendlichen soll dunkle Locken haben, der andere sei circa 1,80 Meter groß und trug dunkelblaue Kleidung. Eine dritte Person hatte rote Haare und trug eine Basecap.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 15:32

    POL-PPRP: Betrunken und unter Drogeneinfluss geflüchtet

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (14.08.2025), gegen 00:40 Uhr, wollten Polizeikräfte in der Bruchwiesenstraße einen 23-jährigen Motorrollerfahrer kontrollieren, da dieser ohne Helm unterwegs war. Bei Erblicken des Polizeifahrzeuges flüchtete der 23-Jährige in Richtung Rheingönheim. An der Einmündung der Wattstraße in den Limburgerhofweg änderte der 23-Jährige unvermittelt die Fahrtrichtung und kollidierte mit ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 14:12

    POL-PPRP: Nach Einbruch Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Sachschaden in fünfstelliger Höhe entstand am Dienstagmittag (12.08.2025, 13:40 Uhr - 16:00 Uhr) bei einem Wohnungseinbruch in der Otgartstraße/Ellerstadter Straße. Die Hauseigentümer störten einen unbekannten Dieb offenbar bei der Tat, als sie am Nachmittag nach Hause kamen. Der Mann flüchtete zunächst zu Fuß und anschließend in einem weißen Kleinwagen. Auch intensive Suchmaßnahmen ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 14:00

    POL-PPRP: Ohne Führerschein Unfallflucht begangen

    Ludwigshafen (ots) - Nachdem er ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs war und zunächst unbemerkt ein geparktes Fahrzeug beschädigt hatte, stellten Kräfte der Polizeiwache Oggersheim am Dienstagmorgen (12.08.2025, 10 Uhr) in der Adolf-Kolping-Straße das Auto eines 63-Jährigen sicher. Da der Mann in der Vergangenheit bereits öfter wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen war und offenbar keine Einsicht zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren