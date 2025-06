Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Leichtverletzte bei Verkehrsunfällen

Greifswald (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es in der Hansestadt Greifswald, innerhalb kürzester Zeit, gleich zu zwei Verkehrsunfällen mit Fahrradbeteiligung.

Gegen 15:30 Uhr kam es in der Anklamer Landstraße zu einem Unfall mit einer 21-jährigen deutschen Radfahrerin und der 43-jährigen deutschen Fahrerin eines Pkw VW. Die 21-Jährige befuhr nach bisherigen Kenntnissen den Geh- und Radweg aus Richtung Ortsausgang Greifswald in Richtung Daniel-Teßmann-Straße. Die 43-jährige Fahrerin des VW wollte zeitgleich in den fließenden Verkehr einfahren. Aus einer Grundstückseinfahrt heraus fuhr die 43-Jährige langsam an den Geh- und Radweg heran. Um einen Zusammenstoß zu verhindern bremsten die Beteiligten stark, wobei die 21-jährige Radfahrerin zu Fall kam und sich leicht verletzte.

Eine Viertelstunde später kam es in der Anklamer Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem 15-jährigen und einem 34-jährigen Radfahrer. Die beiden Deutschen stießen aufgrund von Unachtsamkeit des 15-Jährigen zusammen. Der 34-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.

Auch das Radfahren erfordert Aufmerksamkeit und das Einhalten der Verkehrsregeln, um Sicherheit zu gewährleisten. Unerwartete Situationen treten immer wieder auf und können eine hohe Verletzungsgefahr bergen. Vorausschauendes Fahren und auch das Tragen eines Helmes können gravierende Verletzungen verhindern.

