POL-ANK: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen bei Kemnitz

Greifswald (ots) - Wie bereits am 10. Juni veröffentlicht, bietet die Polizei im Landkreis Vorpommern-Greifswald auch in diesem Jahr wieder mehere Termine zur Fahrradcodierung an. In dieser Woche findet die Codierung am 26. Juni in der Zeit von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr auf dem Greifswalder Markt statt. Eine Übersicht über alle diesjährigen Termine finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/6051727 ...

