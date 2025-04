Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Bühler Straße in Saarbrücken-Güdingen

Saarbrücken-Güdingen (ots)

Am Donnerstag, dem 17.04.2025, kam es gegen 13:30 Uhr in der Bühler Straße in Saarbrücken zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Hierbei überschlug sich ein grauer Ford Focus aus bislang ungeklärter Ursache. Durch den Unfall wurde die 75-jährige Fahrzeugführerin im Fahrzeug eingeklemmt und dabei leicht verletzt. Da vor Ort keine Unfallzeugen angetroffen werden konnten, bittet die Polizei zur Klärung des Sachverhaltes Zeugen, die den Unfallhergang gesehen haben oder anderweitige Angaben zum Unfall oder möglichen Beteiligten machen können, sich bei der PI Saarbrücken-Stadt in der Mainzer Straße 132, 66121 Saarbrücken, zu melden (0681 9321 233).

