Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Fahrzeugführerin in Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Gestern Nachmittag (14.04.2025) ereignete sich in der Preußenstraße in Saarbrücken ein Verkehrsunfall bei dem ein Fahrzeug umkippte und die Fahrzeugführerin im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Gegen 17:11 Uhr befuhr die 54-jährige Fahrzeugführerin eines Smart die Preußenstraße aus Richtung Thüringer Straße kommend in Richtung Martin-Luther-Straße. Die 28-jährige Unfallgegnerin beabsichtigte mit ihrem BMW Mini aus einer Grundstückseinfahrt nach links in die Preußenstraße in Richtung Thüringer Straße einzufahren. Obwohl die Unfallverursacherin in Schrittgeschwindigkeit in die Preußenstraße einfuhr, kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch der Smart ins Schleudern geriet und zur Beifahrerseite hin umkippte. Hierbei kollidierte der Smart zudem mit einem am Fahrbahnrand abgestellten dritten Pkw. Durch den Verkehrsunfall wurde die Insassin des Smart verletzt und kurzzeitig im Fahrzeug eingeklemmt, sodass sie durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden musste. Abschließende Erkenntnisse zu den erlittenen Verletzungen liegen bislang nicht vor. Die Person wurde jedoch nicht schwerst- bzw. lebensbedrohlich verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme (ca. 90 Minuten) musste die Preußenstraße zwischen der Einmündung Hellwigstraße und dem Netto-Markt gesperrt werden.

