POL-SBR-STADT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach dem 33-jährigen Mann aus Saarbrücken

Saarbrücken (ots) - Seit Montag, dem 07.04.2025, wird ein 33-Jähriger vermisst. Er verließ an besagtem Tag sein Wohnanwesen in Saarbrücken in unbekannte Richtung. Er ist höchstwahrscheinlich mit seinem PKW, einem beigefarbenen Saab Kombi, unterwegs. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer Notlage befindet oder ihm etwas ...

