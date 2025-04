Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 33-jährigen Kevin JOHANNES

Saarbrücken (ots)

Seit Montag, dem 07.04.2025, wird der 33-jährige Kevin JOHANNES vermisst. Er verließ an besagtem Tag sein Wohnanwesen in Saarbrücken in unbekannte Richtung. Er ist höchstwahrscheinlich mit seinem PKW, einem beigefarbenen Saab Kombi mit dem Kennzeichen SB-KN 1311, unterwegs. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer Notlage befindet oder ihm etwas zugestoßen sein könnte.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei führten nicht zum Antreffen des Vermissten.

Herr JOHANNES ist etwa 185 - 190 cm groß, 120 - 130 kg schwer, hat eine kräftige Statur, Tattoos an Hals, Händen und dem linken Arm und ist bekleidet mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen T-Shirt, schwarzer Weste, Wollmütze und Turnschuhen. Zudem trägt er eine schwarze Bauch-/Umhängetasche der Marke Eastpak.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (0681/ 9321 - 233) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

