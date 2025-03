Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung nach unbekannter Täterin nach Diebstahl von 2000 EUR aus Lagerräumen einer Saarbrücker Bäckerei

Saarbrücken (ots)

Bereits am 19.09.2024 kam es gegen 17 Uhr zu einem Diebstahl von ca. 2000 EUR aus den Lagerräumen einer Saarbrücker Bäckerei in der Bahnhofstraße. Die bislang unbekannte Täterin begab sich dabei in den frei zugänglichen Lagerraum und entwendete daraus mehrere Münzgeldtaschen.

Das Amtsgericht Saarbrücken hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung nach der videografierten Täterin verfügt.

Zeugen, die Hinweise zur Täterin geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (0681/9321-233) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

