Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall mit verletztem Kind in Saarbrücken OT Brebach-Fechingen

Saarbrücken OT Brebach-Fechingen (ots)

Am Samstagmittag um ca. 13:40 Uhr wurde in der Riesenstraße in Saarbrücken, OT Brebach-Fechingen, ein neun Jahre altes Kind von einem vorbeifahrenden weißen BMW X 2 erfasst und zu Boden geschleudert. Der 79 Jahre alte Fahrzeugführer entfernte sich zunächst mit seinem Pkw von der Örtlichkeit. Dieser konnte aber kurze Zeit später festgestellt werden. Durch den Verkehrsunfall erlitt das Kind schwere - jedoch glücklicherweise nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter 0681-9321-0 in Verbindung zu setzen.

